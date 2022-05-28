每處市場限量300顆，均在半小時內就被民眾搶光。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

原本假日常擠得水泄不通的傳統市場，本土疫情延燒下，人潮稀稀落落，為提升買氣，台南市政府28日在7處傳統市場舉辦快閃促銷活動，凡消費就送1顆金鑽鳳梨，每處市場限量300顆，均在半小時內就被民眾搶光；市府經發局說，之後還會不定期推出相關促銷活動，敬請期待！

正值台南鳳梨產季，市府經發局這次採購2100顆在地的金鑽鳳梨，平均分配至關廟市場、保安市場、水仙宮市場、善化市場、中山市場、西港市場及學甲市場等7處市場，民眾到市場消費就能免費領取1顆，一方面幫助農產行銷，另一方面也提振市場買氣。

去年疫情爆發，市府配合中央疫情指揮中心防疫規定，落實單一路口到實聯制，民眾進入市場需配合量體溫、噴酒精等作為，但疫情下許多攤商業績仍受不小衝擊，加上近來確診個案高居不下，以往傳統市場假日人潮絡繹不絕，現在整體人潮大減一半，生意一落千丈，不曉得何時才能恢復往日榮景。

市府經發局表示，今天的傳統市場快閃促銷活動，攤商反映都覺得不錯，消費者更是樂得直說「賺到了」，目前還有規畫促銷活動，但還尚未定案，相關細節和日期等會陸續公布。另疫情期間，也推廣民眾「在家自煮」防疫的概念，幫助農友、攤商在疫情艱困時刻銷售能穩定。