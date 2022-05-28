台北市今日新增7998例本土病例，5月27日確診者居家照護人數5萬8001人；管理中居家隔離人數1萬40人；專責病房空床尚有899床；北市車來速也正式轉型為「三合一站」，包括看診、領藥以及PCR採檢。

中央流行疫情指揮中心宣布0-6歲幼兒可免費領取5劑家用抗原快篩試劑，預計將於6月1日開始實施，民眾可攜帶幼兒的健保卡至實名制家用快篩販售通路藥局領取。此外，快篩陽視同確診26日上路，PCR需求下降，北士科、中正紀念堂、木柵機廠等多處設立車來速篩檢站，也陸續轉型。

北市副市長黃珊珊表示，北市車來速也正式轉型為「三合一站」，包括看診、領藥以及PCR採檢，而且經過評估之後，民眾也能領取口服抗病毒藥物；衛生局指出，如有快篩陽無法出門的狀況，也可請親友帶著快篩陽檢體和健保卡代為看診領藥。

衛生局表示，符合可拿抗病毒藥物的民眾，務必先在預約系統，填寫現在使用的藥物，勾選相關病史，才能加快流程。