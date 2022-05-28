機構件廠乙盛-KY(5243)順利切入低軌衛星業務，今年第1季已開始出貨，乙盛-KY預估，低軌衛星產品出貨可望逐季增加，受惠於車用/伺服器及低軌道衛星訂單挹注，且大陸上海/昆山加速復工，乙盛-KY表示，今年營運還是會比去年好。

近兩年乙盛-KY車用及伺服器產品佔比穩定攀升，今年第1季車用產品佔比達43.13%，超越消費性產品佔比約31.26%，網雲伺服器佔比亦達18.41%，降低了TV等消費性產品需求疲弱的衝擊。

乙盛-KY表示，美系電動車大廠北美地區第1季出貨較預期多，今年車用產品營收可望兩位數成長，預估全年營收佔比約40%到45%；伺服器除原有客戶穩定出貨，亦有新客戶加入，伺服器產品營收成長幅度將超越伺服器產業平均成長5%到6%，可望達兩位數成長，佔營收比重約20%到25%。

在低軌道衛星部分，乙盛-KY已取得相關訂單，目前主要生產產品為地面接收設備等相關機構件，並於第1季已開始出貨，佔比約2%，未來可望逐季增加，預估今年可貢獻年度營收約5%~6%，成為公司營運成長新動能。

乙盛-KY表示，面對停工、停產、供應短缺/物流受阻等，公司發揮全球佈局綜效，積極調配各廠區產能消化在手訂單，以降低單一廠區影響，近幾年公司將擴產重心放在墨西哥，除原廠區2020年擴充部分已經完成並開始啟用，公司於2021年投入資本支出約1020萬美元再增建34000平方米，預計2023年第1季投產；另一個位於墨西哥中北部、靠近德州的新廠區，乙盛-KY預計今年投入資本支出約1500萬美元，於2023年第1季投產，完成後將以生產汽車及消費性產品為主。

在馬來西亞廠區及越南廠部分，馬來西亞廠區以生產網通伺服器及消費產品為主，公司計畫投入資本支出600萬美元，擴建二廠，廠房面積將增加8454平方米，預計2022年6月到7月完工投產；以生產TV為主的越南廠已於2021年第3季開始量產，但目前規模還不大。

乙盛-KY今年第1季稅後盈餘為1.52億元，年增11.45%，每股盈餘為0.9元，受到昆山廠停工影響，乙盛-KY自結4月合併營收為8.39億元，年減22.17%，累計前4月合併營收為37.8億元，年增0.65%。