近期疫情升溫，不少弱勢家庭收入減少，申請案數較去年同期增加近3成，社會局歡迎民眾捐贈糧食物資。（台南市政府社會局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府社會局2019年起設置實物愛心銀行實體店面，提供有需求的弱勢民眾領取物資，受益人次累計近15萬人次。近期疫情升溫，不少弱勢家庭收入減少，今年1到4月申請案數，較去年同期增加近3成，社會局除廣邀企業團體募捐物資，也歡迎民眾捐贈物資或善款。

凡實際居住在台南市、經濟困頓的弱勢民眾，若有物資需求，可持相關證明文件，向市府社會局提出申請，由社工進行評估核予點數，民眾再依點數換取所需物資。今年受疫情影響，許多家庭經濟收入頓時大減，去年1到4月申請物資案數有1694戶，今年增加至2191戶。

市府社會局社會救助科表示，台南實物愛心銀行的物資，大部分由民間單位如企業、廟宇等定期捐贈，今年預期到疫情關係，物資需求量可能會增加，因此將民間捐贈的200多萬元善款，用於採購所需物資，並且還主動邀請企業愛心捐贈糧食物資。

為了協助弱勢族群度過疫情，市府社會局今年5月26日起，針對低收入戶確診者，經社工評估符合資格的家戶，給予物資協助。另外，也媒合中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，捐贈500份安心生活箱，提供列冊的低收入戶確診家戶，由各區公所協助發送。

市府社會局說，目前台南實物愛心銀行較短缺的物資品項，包含罐頭、醬油、衛生紙、泡麵、洗衣精、洗面乳、保久乳、牙膏、麥片、沖泡飲品和湯包等，有捐贈意願的民眾、企業或團體，歡迎洽詢社會局社會救助科(06)2995686、(06)2995805、(06)2995651、(06)2995691。