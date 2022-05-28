行政院長蘇貞昌今(28)日出席全國文化會議，提到政府推動的《國家語言發展法》並非要讓台灣成為「雙語國家」，然行政院已核定教育部，編列百億預算投入雙語教育政策，蘇揆一席話讓外界一頭霧水，是否政策就此打住？對此，教育部則回應，政策會持續執行，並採分年分階段穩健推動。

蔡政府高喊2030雙語國家政策，行政院並核定教育部，2021年起到2024年編列百億元預算，教育部表示將持續做下去。

至於執行方式，教育部說明，依據目前國家語言推動的政策，一方面落實國家語言的保護與推廣，推動規畫國家語言教育，同時也致力提升英語力，讓未來國內專業領域能力者更具備國際競爭力。

教育部也提到，在提升英語力部分，於各級學校透過「普及提升」、「重點培育」，分年分階段穩健推動。如：推動國中小英語教學時，以學生於英語課程中提升英語能力為基礎，並重視英語環境的營造，希望學生有機會於真實的生活環境中使用英語；大學階段除普及提升外，亦補助大專校院結合國家政策及重點產業領域設立專業領域雙語標竿學院及雙語標竿學校。

教育部並指出，在推廣國家語言部分，行政院已成立「國家語言推動會報」，推動各種本土語言保存工作，並投入預算、充實師資，讓學生有多元學習母語的機會。

教育部稱，亦已依據「國家語言發展法」規畫與推動相關教育政策，包括12年國民基本教育課程綱要與相關實施規範之修訂、審議與配套工作；研訂國家語言師資培育及聘用辦法、持續提供各級學校及學前教育機構國家語言適切之跨族群語言學習課程與教材，完備教育線上學習資源；持續鼓勵大專校院開設相關議題課程，保障各國家語言之公平學習機會。