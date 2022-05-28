基隆市自5月18日單日確診2530例達歷史新高後，已連續10天新增確診穩定下行。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌表示，28日中央流行疫情指揮中心公布的新增確診數創20天來的新低，且外縣市通報案例（外縣市確診但户籍在基隆者）達276例，佔了將近20％，是近期新高；他認為走在全國疫情最前線的基隆市，已走過疫情高峰。

林右昌指出，基隆於5月18日每日確診數達到2530例，之後每日確診數持續穩定往下走，至今已經10天，從Omicron的傳染特性來看，5月18日應該就是這波疫情的高點。

林右昌表示，指揮中心設定當我們的「社會群體免疫」達到八成是一個重要指標，而所謂的「社會群體免疫」通常由兩部分構成：疫苗覆蓋率、加上自然免疫力。至今日，本市累計確診數為52251例，已達全市人口14.45％；第三劑（追加劑）施打率已達65.4％，本市的社會群體免疫合計已達79.85％，預計明天就可以達到中央疫情指揮中心原本設定八成的目標。

林右昌進一步指出，上周全國本土案例較前一周增加了34％，而基隆市上周較前一周的增幅大約是8％，已是全國最低。依本周以來的數據，再觀察一天，基隆市上周確診數增幅很可能率先反轉變成「負成長」，這將是全國的領先指標。

林右昌表示，下周基隆防疫重點在於疫苗施打，包括12至18歲孩童追加劑，以及5至11歲第一劑。學生主要是採進入校園集中施打方式進行，如有特殊情形還有10家特約診所可以預約，以及戶外集中施打站可供家長選擇。

另外，29日的戶外集中施打，上午場次的兒童BNT疫苗優先提供給設籍在基隆的兒童，下午的名額不會限制戶籍地。