新北市立委蘇巧慧今批評新北市長侯友宜「爭功諉過」，拿到中央的快篩就說「我發的」，遇到民眾抱怨領不到居隔書，就推給中央，她認為唯有中央與地方合作，才能早日安然度過。不過新北市前後任副發言人都發文反擊，要她別把中央的錯推給地方。

蘇巧慧今天參加議員張維倩服務處舉辦香包製作活動，談到新北市的疫情，忍不住批「有人不配合，還把做不好的事情甩鍋中央」唯有中央與地方合作，才能早日安然度過。

新北市副發言人張劭斌表示，蘇委員發言前要做好功課，新北市用自行購買的快篩，來鼓勵施打疫苗，請問到底哪裡收割中央？您究竟是沒有做功課？還是故意裝睡叫不醒，這一個多月，包括居家照護、居隔轉型，以及快篩陽視同確診，新北市都承擔先行，爭功諉過的到底是誰？各界自有公評。

前副發言人戴湘儀則說，蘇巧慧坐在辦公室護航自己的爸爸，但許多人民現在卻是在病床邊守護自己的親人，請委員別把中央的錯推給地方、這不是政治算計的時候，這是人命關天的時候，要當個立委，就請好好監督、仗義執言，別因為是侯友宜而罵。