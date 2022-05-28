國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄28日新增9630例本土確診個案，其中民眾快篩陽判定確診的共有8371例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共1259例，經由PCR判別確診的比例大幅下降至13.07%。高市府宣布，將會免費提供65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗時的接送服務。

高市府表示，目前已經跟計程車業者合作，後續將會有約300輛計程車提供65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗免費接送服務，只要是要打新冠肺炎疫苗，又有接送需求的長輩，可以與各區公所聯絡，市府會安排計程車到府接送服務，呼籲長輩盡速接種疫苗預防重症。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為18.4%，而0到11歲則是11.4%、12到19歲6.3%、20到29歲14.4%、30到39歲17.7%、40到49歲18%、65歲以上13.8%。

許多家長相當關心兒童疫苗的施打進度，高市府教育局表示，國小疫苗接種期程將會提前於6月8日前完成。另外，高市府也在5月29日於小港高中、鳳山國中體育館、美濃國中禮堂、岡山慈濟、高雄展覽館設置5到11歲兒童第一劑BNT疫苗大型接種站，有疫苗接種需求的民眾可到高雄市疫苗預約系統預約。