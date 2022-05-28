台中市今日新增9031本土案例，其中，快篩陽確診6971例，佔77.18％，PCR篩檢量能稍微紓解。（陳淑芬翻攝）

中央公園大型篩檢站將在5月29日至31日展開宣導採線上預約及現場排隊雙軌併行，自6月1日起改成預約制。（陳淑芬翻攝）

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會表示，台中新增從昨天的9031本土案例，比昨天少了近2470例，其中，快篩陽確診6971例，佔77.18％，PCR篩檢量能已稍微紓解，中央公園大型篩檢站將在5月29日至31日展開宣導採線上預約及現場排隊雙軌併行，自6月1日起改成預約制。

盧秀燕指出，台中市今日新增9031本土案例，其中6971例為快篩陽確診，佔77.18％，「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，第一天的案例數佔當日確診數約4成，至今已成長約3成。

盧秀燕表示，中市除中央公園及童醫院兩大型篩檢站，各地也篩檢站因應「快篩陽經診斷視同確診」制度上路，持續轉型投入服務，中央公園大型篩檢站因篩檢人數減少，支援的台中榮總醫院也跟市府溝通，妥適調派醫護人力，希望未來轉型成預約制。

盧秀燕表示，中央公園大型篩檢站將在5月29日至31日展開宣導採線上預約及現場排隊雙軌併行，預計自6月1日起因應中榮調整醫護人力需求，改成預約制，請民眾至中榮官網預約。

盧秀燕說，因應疫情變化也為便利民眾，台中市推出許多計畫，包括6種得來速，有「快篩陽得來速」、「兒童得來速就醫」、「診所PCR得來速」、「親子得來速」、「大型PCR給藥得來速」、「快篩陽確診得來速」等措施。