桃園青埔地區近年發展快速，百貨、影城陸續進駐，假日吸引大批觀光人潮，但聯外交通不夠完善，國道2號大竹交流道時常壅塞，假日停車位更是1位難求，交通局已針對聯外交通、停車場著手改善中。

青埔地區不僅有華泰名品城、IKEA、Xpark、環球影城、青埔棒球場，橫山書法藝術館及陽光劇場也陸續建成，成為觀光勝地。市議員徐其萬點出，青埔地區周末停車位難求，建議建置學校、公園等公共建設時一併開挖地下室，以增加停車空間。

「青埔地區首要要解決進出場問題！」市長鄭文燦坦言，遊客從外縣市到青埔必會經過國道2號大竹交流道，特定節日、周末時經常塞車，為此市府規畫中豐北路交流道、大竹交流道增設高架跨越橋2項交通建設，以解決青埔地區聯外進出問題。

交通局說明，國道1號增設中壢中豐交流道，考量用地費用過高、往返北向交通需求較大，先闢建往返北向的匝道，工程總經費約12億6900萬元，2021年通過環差分析及都市計畫變更並完成細部設計，正辦理工程招標及用地取得作業，目標2025年底完工通車。

交通局表示，為紓解國道2號大竹交流道往青埔特區交通壅塞問題，規畫增設高架跨越橋，2020年完成都市計畫變更，同年7月經交通部高公局審議通過、行政院核定，高公局正辦理規畫設計。

針對停車位不足的問題，交通局統計，青埔地區停車場停車率僅約4成，主因為周末白天滿但晚上空，平日可負荷車輛停放，但一到假日遊客多車輛也變多，才會導致停車位不足。

交通局回應，因應青埔地區開發，2021年已將周邊路寬較寬的大成路二段、大豐三街及青昇路共規畫146個汽車停車位。陽光劇場附屬地下停車場業者也正在申請停車場登記證，如審核通過後可提供254個汽車格、576個機車格，將可有效紓解書法藝術館假日參觀停車需求。此外高鐵站前廣場二旁的停三及停四也將採BOT方式，引進民間資源闢建立體停車場。