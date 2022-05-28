疫情延燒，無論市府政策、民眾等都繃緊神經應對，營養師教授飲食防疫小技巧，最簡單的招數就是多補充「植化素」，它是植株的保護機制，讓身體能具有防禦病毒、病菌入侵的能力，水果類型可多補充番茄、葡萄、草莓、西瓜等。

部立桃園醫院新屋分院營養師張秀年表示，疫情進入白熱化，民眾除了外出要戴口罩、勤洗手、留意自我衛生習慣外，最重要的還是要提升自身的免疫防線，飲食防疫最簡單的招數就是多補充「植化素」。

張秀年解釋，植化素是存在植物性食物中的化學成分，種類可多達數千種，舉例來說像是蕃茄中的茄紅素、葡萄中的多酚類、綠茶中的兒茶素、黃豆中的大豆異黃酮等，植化素廣泛存在於各種蔬菜、水果、全穀根莖類、豆類及堅果類等食物中，這是大自然賦予植株的保護機制，對植株具有防禦病毒、病菌入侵的能力。

張秀年說，近年有不少研究證實，人類攝取植化素可促進健康，而功能類似的植化素通常會呈現相近的顏色，可將食物簡化為紅黃綠黑白5種顏色，如紅色有蕃茄、草莓、西瓜、紅豆；黃色有南瓜、玉米、地瓜、木瓜；黑色有黑豆、黑芝麻、黑木耳、海藻等，飲食多變換讓身體網羅更多植化素。

張秀年表示，建議民眾到市場採購時可先擬定採購清單，把色彩繽紛的蔬果帶回家，輕鬆將餐盤變成調色盤，除了可以透過視覺效果提升菜餚美觀來促進食慾，還能避免侷限攝取到同種類植化素，讓多元的植化素發揮更強防護力。