日前特定媒體傳出新竹市長林智堅要到桃園選市長、林智堅屬意副市長沈慧虹接班，甚至有媒體指出「鄭文燦多次向蔡英文總統表達盼林智堅征戰桃園」、「新竹市長林智堅點頭答應選桃園市長」，不料卻慘遭鄭文燦及桃園立委黃世杰打臉。黨政高層表示，林智堅是民進黨的縣市首長，過去大新竹合併議題，讓總統和立法院都加入戰場，最後卻聲稱自己不當大新竹市長而草草結束，其實黨內中執會、中常會、選對會的大門都為林智堅敞開，候選人的討論可以先溝通再對外說明。況且防疫期間這些放話其實是傷害民進黨的形象，讓選民認為綠營執政無心防疫只想選舉，相當不恰當。

針對林智堅選桃園市長議題，鄭文燦早在去年說過「林智堅不在桃園市的政治版圖內」、這幾天也說林智堅參選桃園「沒有人問過我」；桃園市立委黃世杰也以民進黨發言人的身分表示「現階段國人最關心的就是疫情的變化，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅目前都以防疫為優先，這也是民進黨政府目前最重要的工作。國民黨提名張善政是國民黨的家務事，民進黨目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，更遑論什麼點頭參選，相關報導前應先行查證，也避免影響縣市長防疫工作」。

民進黨高層也指出，林智堅選桃園市長是「不可能了，現在不要想這個」，桃園市長鄭文燦並不喜歡一再放話，甚至還提條件「只要新竹市找到好的接班人，他就願意到桃園參選，且民進黨要先解決林智堅的戶籍及解職問題」。

黨政高層強調，難道黨內沒有其他桃園市長和新竹市長人選嗎？目前桃園市長選舉尚有很大討論空間，更遑論林智堅想指定沒有黨籍的副市長接班，連前副總統陳建仁都要先入黨才能安排了，難道沈慧虹會比陳建仁還要大牌嗎？目前最可能的方向是林智堅為黨承擔戰新竹縣長，贏了就順理成章繼續為大新竹合併努力，若輸了就順勢入閣，累積政治能量。

張善政投入桃園市長選舉引發在地紛擾，黨政高層亦擔憂空降和落跑的標籤貼在林智堅身上。黨政高層表示，林智堅是一張好牌，但再怎麼好的牌，也應該避免反噬整個牌局，希望疫情期間，讓黨內多一點溝通時間。