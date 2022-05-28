1名女網友與丈夫努力備孕4年都沒成功，日前她發現真相，原來丈夫早就背著她偷吃，丈夫還誠實地坦承「把濃的射給外面小三」，小三甚至已墮胎2次，而她卻一次都沒懷孕，最後決定直接離婚；其他網友則紛紛認為沒有孩子是幸運的，勸原PO盡早離開渣男。

該女網友在Dcard上發文表示，她與丈夫結婚4年，一直以來都很努力準備懷孕，也用中醫調理身體，不過就在近期她發現老公手機裡面疑似偷情的對話紀錄，她當下馬上詢問丈夫，丈夫最後真的坦承在外面「把濃的射給外面小三」，所以才會導致她無法順利受孕。

女網友與丈夫努力備孕都沒成功，日前她發現丈夫早就被著她偷吃，丈夫坦承「把濃的射給外面小三」，小三甚至已墮胎2次，而她一次都沒懷孕。（翻攝自Dcard）

該女網友得知真相相當崩潰，丈夫還說外頭的小三已經墮胎2次，而她卻一次都懷不上，最後她只能走上離婚這條路，PO文稱「備孕很久才發現不孕的原因，是老公都射別人裡面」；

其他網友留言「還好沒懷孕欸，有小孩後，發現外面有小三更崩潰，希望前夫這輩子都再生不出來」、「妳該慶幸沒懷孕，懷了孕又鬧這齣，妳會更多問題，小孩也會很可憐」、「渣男！這樣才可以毫不猶豫離開他」、「濃的射給小三是三小？而且很誠實欸」、「你老公每一發都有測試濃度嗎」、「還好上帝不送一個寶寶給妳，因為祂知道對方是渣男」。