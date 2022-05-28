6月1日起為期1個月，提供0至6歲幼兒5劑快篩。（花蓮縣府提供）

花蓮今新增確診1326人，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏下午召開防疫記者會提到，有關6月1日起為期1個月，將免費提供0至6歲幼兒5劑快篩，家長可持孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局或衛生所領取，領取時仍分身分證字號單雙號，呼籲家長注意，以免多跑一趟。

縣府資料，花蓮目前確診住院人數有146人，居家照護者新增1113人，尚在居隔中有1623人，防疫旅館有204床，專責病房量能尚有123床，縣內尚有足夠收治量能。

針對免費提供0至6歲幼兒領5劑快篩，因近期衛生局接獲很多諮詢電話，為此縣府說明，時間是6月1日至6月30日，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡，至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為周一、三、五領取，雙號為周二、四、六領取，周日則皆可領取。

教育處代理處長翁書敏表示，針對5至17歲校園接種BNT調查情形，各學制同意接種BNT比例分別為幼兒園52.7％、國小62.69％、國中80.77％、高中63.78％，合計共66.16％；請學生入校接種前，先進行快篩，結果為陰性再返校接種，縣府將再配發1劑快篩試劑供復課使用；另外，確診3個月內不建議接種疫苗。

朱家祥也提醒，花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院設立家用快篩陽性PCR採檢站至5月29日，未來PCR採檢站的設立會再跟醫院溝通，並配合中央防疫政策做調整。經統計醫療照護來電數減少，如果有任何醫療照護的需求，民眾可撥打03-8230089。