郭彥均指「很多孩子走了」蘇揆喊查辦 連勝文批：故意壓制民間真實的聲音

本土染疫幼童死亡數持續增加，藝人郭彥均在臉書感嘆染疫孩童，卻遭行政院長蘇貞昌斥責不實謠言，揚言法辦；衛福部長陳時中也認定郭散布假消息。國民黨副主席連勝文下午聲援郭，批評不是只有民進黨大官、豢養的鷹犬的命才是命。

連勝文表示，郭彥均講的話讓他很有同感，到今天為止已有10個小朋友因染疫離世，若10個不算多，請問民進黨覺得要有多少小朋友離世才算多？民進黨害怕民眾表達憤怒與不滿針，用這種方法壓制不同與民間真實聲音，非常糟糕。

連勝文說，小孩的命也是命，老人的命也是命，不是只有民進黨大官、豢養的鷹犬的命才是命，一個小孩離開都很痛苦，將來若有更多不幸事件誰負責？

國民黨文傳會副主委林家興指出，面對蔡政府動用國家機器箝制言論自由，國民黨號召全體黨公職及所有願為孩子發聲民眾持續貼文，用各種行動為孩子權益發聲，冷血政府防疫無能只敢壓制民意，若蘇貞昌有膽，就把大家通通移送法辦。

林家興批評，台灣防疫失控，讓國際包括美國在內將台灣列高風險地區，但政府不努力保護國人，還動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，打壓言論自由，凸顯自己防疫無能，只敢處理提出問題的人，難道10位染疫逝世孩子不算多？

本土疫情重創國內觀光、餐飲業，民進黨政府擬再投入346億元振興。連勝文說，民進黨因政治考量，在缺疫苗、快篩試劑，醫療量能不足下，倉促要人民要與病毒共存，造成傷害後，又說要發錢，說明民進黨心虛，用贖罪心態做這樣的事情。

連勝文表示，若民進黨政府要再發振興券，應改名為贖罪券，因為把防疫搞砸才贖罪。