總統蔡英文高喊的2030雙語國家政策，口號拋出之後，引起批評不斷，學界更高度質疑其粗糙又沒有方向，強烈呼籲收回此案。而行政院長蘇貞昌今(28)日出席全國文化會議，拋出《國家語言發展法》並不是要讓台灣成為「雙語國家」的說法，讓外界質疑該案是否就此打住，但隨後教育部否認，並強調將會進行到底。

為了執行蔡總統高喊雙語國家的遠大理想，行政院已核發100億元的預算給教育部，自2021年到2024年，從小學到大專校院執行雙語國家政策，相關新制已於去年9月上路。

打開跨部會預算書，特別在教育方面，執政黨認為教育是達成雙語國家最重要途徑，因此讓教育部獲行政院發布90億元經費推動政策，其中包含大專校院25億元、高中以下學校65億元；去年則另支出20億元打根基。而國發會也獲得10億元的經費。

即便雙語國家政策在教育方面的做法，相關政策推動的可謂是大張旗鼓，不過仔細觀察，民進黨政府斥資巨額經費，但執行方式還有經費分攤等細節，好比謎團，與8400億元的紓困預算一樣，錢到底花到哪裡，是否有回饋到民眾身上，國人一無所知，當然執政黨也不會對外公布。

針對雙語國家政策，上路之後引起諸多批評，學界更是砲轟不斷，台大人文社會高等研究院院長廖咸浩日前甚至怒批，雙語國家根本是經濟壓倒文化的政策，「搞產業的人自以為了解語文，推出『烏魯木齊』的政策，完全沒有經過思考，亂七八糟！」政大傳播學院院長郭力昕更批評這項政策走向淪於高度英語崇拜，讓台灣淪為「文化自我殖民」。

而蘇揆今日在公開場合脫口而出，稱《國家語言發展法》並不是要讓台灣成為「雙語國家」，讓外界忍不住質疑，難到蔡政府終於願意懸岩勒馬，收回這項超級錯誤又失敗的文教政策嗎？不過，教育部隨後以文字回覆媒體，強調政策沒有要收回，還是會執行下去。

想想也是必然的，畢竟百億元預算已核發到各處了，相關單位與人馬相信皆雨露均霑，所以當然也不是蘇揆一句輕浮的場面玩笑話，就能讓執政黨輕易收手獲得好處的機會。