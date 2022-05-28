桃園高中3年級學生邱映蓉從小因自閉症的低口語、肌肉無力及妥瑞症影響，生活、求學之路飽受異樣眼光，但她從逆境成長，今年自100多位高中參選者脫穎而出，榮獲2022年總統教育獎。

邱映蓉在得知自己獲獎當下，忍不住驚叫、喜極而泣。她表示，很感謝幫助過她的所有貴人，更感謝校長和師長們的鼓勵與教導，身體受限制加上疾病的折磨，並沒有讓她放棄追求自己的夢想、認真的生活，她能忘卻痛苦勇敢堅持地前行，都是因為有這麼多人愛她。

桃園高中校長游文聰表示，邱映蓉擁有溫柔敦厚的心靈，卻被安置在一副功能不彰的軀體內，她無法言語卻能以勇敢而溫暖的心看待世間，就算是成熟的大人要面對這些考驗都不見得擔待得起，難以想像這稚嫩的年齡，何以能承擔這般超載的試煉。

「邱映蓉的力量泉源來自堅強的媽媽！」游文聰說，邱映蓉一路走來歷盡艱辛，但永遠有媽媽陪伴，媽媽每天接送與陪讀，這就是她的力量泉源，未來的路不見得平坦，不過相信她一定能堅定穩步向前。

邱映蓉透過大學特殊選材的管道，錄取銘傳大學應用中國文學學系，她盼能藉由「文字」彌補低口語的不足，繼續朝著自己熱愛的文學及創作努力，想透過旅行積極走入人群，打開國際視野了解不同文化，期待自己能成為旅遊作家，將自己的心路歷程分享給更多特教學生，鼓勵低口語的自閉孩子能勇敢找到自己生命的出口。