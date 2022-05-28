2022年企業女子壘球聯賽28日在台中金龍棒球場登場，由地主台中兆基穿山甲迎戰新北凱撒隊，這也是企業女壘暌違5年再度來到金龍棒球場，賽前台中市長盧秀燕也到場為教練、球員加油打氣，更喊話希望能將冠軍盃留在台中。

今年台中兆基穿山甲球隊陣容國手雲集，包含亞運培訓隊潘玉玲、陳雨庭、杜雅婷及石佳青等4名戰將，並加入去年剛從高中壘球聯賽奪冠的台中東山高中蘇毓雯、羅語辰、藍佑賢、高沛均、廖保琇等新血，球隊實力精彩可期

盧秀燕說：「台中市以球會友，誠摯歡迎所有來參加賽事的球團，也歡迎市民朋友一同為台中兆基穿山甲加油，希望賽事順利進行，也盼總冠軍留在台中。」

盧秀燕也表示，壘球為台中市推廣重點運動項目，感謝中華民國壘球協會、台中市體育總會壘球委員會長期支持發展壘球運動，也謝謝企業女子壘球聯盟會長林昆漢、兆基企業與球團及台中在地企業與民間團體對女子壘球運動的支持。

「今年兆基穿山甲球團陣容堅強，有許多國手及東山高中優秀選手加入，希望市民一同為球團加油。」盧秀燕允諾，市府會持續與球隊攜手營造優質運動環境，成為最重要夥伴，繼續深化彼此合作，讓壘球在台中蓬勃發展。

台中市運動局局長李昱叡表示，市府長期深耕女壘運動，連年支持中華民國壘球協會辦理「理事長盃全國壘球錦標賽」、「協會盃全國壘球錦標賽」，以及中華民國大專院校體育總會辦理「大專校院女子壘球聯賽」等多項全國性重要賽事，提供完善交流平台。

此外，今年也預計在台中舉辦「U12世界盃男女混合壘球賽」，強化台中壘球運動持續發展接軌國際，活絡壘球運動風氣，培育國家運動人才。