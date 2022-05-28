中共中央機關報《人民日報》用戶端28日就大陸演員景甜違法廣告代言罰沒722.12萬元人民幣案，刊載北京電影學院黨委副書記、副院長，電影界職業道德建設委員會委員胡智鋒的評論文章〈評景甜被罰：明星代言廣告，應自醒自律自重〉指出，相關案件令人警醒、發人深思。近年來，文娛明星廣告代言時有「翻車」，引起社會各方面高度關注。市場監管部門從嚴查處文娛明星廣告代言違法行為，是維護市場秩序、回應群眾關切的必然要求，也是推進文娛領域綜合治理、廓清社會風氣的應有之義。

評論稱，文娛明星從事廣告代言活動，既要秉承「在商言商」的商業邏輯，更需堅持「成風化人」的文藝操守；而守法，是商業邏輯和文藝操守的共同底線。

文章表示，廣大文娛明星要切實以案為鑒、以案為戒，在從事廣告代言活動的過程中始終保持對法律的敬畏、對文藝的敬仰，做到自醒、自律、自重。

一是自醒。文娛明星要對自身作為公眾人物的社會影響力保持清醒認識，對明星廣告代言可能產生的正、反兩方面社會效應有清楚的判斷，審慎接手商業廣告代言。

二是自律。文娛明星要在廣告代言的每個環節，始終堅持自我約束，嚴格遵守法律法規，遵循行業規律和市場準則，依法依規進行廣告代言，堅決抵制存在違法內容的廣告代言。

三是自重。文娛明星應當對商業廣告代言秉持謹慎、嚴肅的態度，珍惜和維護自己的良好形象，對自己的選擇和行為高度負責。要把拍攝廣告作品當做文藝創作的一部分，藉廣告之媒介，延伸自己的藝術創作，以正向的價值觀、健康的消費觀、精良的藝術形象來提升廣告的精神內涵與藝術價值。

文章強調，文娛明星要牢記自己文藝工作者的身分和使命，深刻把握商業廣告代言活動的文藝屬性，在廣告代言中遵守法律、堅守道義、謹慎選擇、嚴肅對待、認真創作，為推動構建良好健康的商業消費環境、創造人民群眾喜聞樂見的獨特藝術形象，作出應有的貢獻。