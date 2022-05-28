苗栗縣政府獲中央補助9300萬元再造出磺坑景觀文化。（謝明俊攝）

苗栗縣政府獲中央補助9300萬元再造出磺坑景觀文化。（謝明俊攝）

苗栗縣政府獲中央補助9300萬元再造出磺坑景觀文化。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉出磺坑礦場是目前世界上現存最古老，並且還在生產的油礦區之一，也是苗栗縣最珍貴的有形與無形文化資產，為確保存出磺坑文物原始面貌，苗栗縣政府連年積極爭取中央補助，並與中油公司合作申請出磺坑再造歷史現場專案計畫第二期，日前已獲中央核定經費達9300萬元，將積極投入出磺坑南北寮文化景觀整修等，維護舊時出磺坑的礦場文化。

苗栗縣政府文觀局為了保存公館鄉出礦坑全部文化景觀建物原貌，從2019年起擬定專案計畫，向中央申請經費補助辦理，第1期獲得中央核撥1億5850萬元，並從2019年起的2年時間內執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，計畫共有「建構出磺坑記憶庫」、「有形文化資產空間治理」、「無形文化資產傳承」、「歷史現場再現與產業加值計畫」4大面向、並包含14項子計畫，將出磺坑自登錄為文化景觀後的豐碩研究調查成果，整合到這次再造歷史現場計畫之中，並藉由計畫的推動讓出磺坑得以動態保存與活化。

因執行成果豐碩，苗栗縣政府為持續完成主要油礦文資空間的再生建置，進一步達成以文化資產詮釋教育形塑歷史現場，完成文化加值的願景，持續與中油公司合作，並再次獲得中央補助9300萬元以執行再造歷史現場2.0「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」。

文觀局長林彥甫指出，本案內含8項子計畫，包含南北寮整體文化景觀的修景、南寮歷史建築修復與歷史散步道的維護管理，以及油礦知識體系深根推廣等。未來預計將會辦理成果展、修復工地導覽、文化資產教育活動與散步道健行活動等，非常值得期待。

林彥甫期望透過一棒接一棒的出磺坑再造歷史現場活化，期盼苗栗出磺坑諸多採礦設備、建築以及口述歷史等有形及無形文化資產，得以永續保存與傳承。