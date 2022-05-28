新竹縣新埔日前發生羅姓男子駕車跨越雙黃線左轉引發車禍事故，雙方前往警局製作筆錄時，遭撞騎士家屬驚覺對方竟有分局長陪同，再者製作筆錄時，還被問及死者有無自殺傾向等問題，讓家屬難以接受。事發後，新竹縣警局竟透過媒體群組協助羅姓肇事者轉傳聲明書，連串離譜行徑讓縣警局督察科啟動調查，28日公布懲處名單，包括許姓副局長、嚴姓科長以及林姓分局長。

新埔分局林姓分局長陪同肇事者製作筆錄，被外界質疑有警界高層指使，引發一連串爭議。新竹縣警局調查後釐清始末，解釋當初林姓分局長是受刑事警察大隊吳姓副大隊長之託，陪同車禍肇事者製作筆錄，不過經調閱監視器影音並訪談相關人員，林姓分局長當日輪休，在陪同筆錄時過程中未曾與死者家屬接觸，也未干涉員警辦案，但致社會大眾觀感不佳，縣警局已予以行政懲處，申誡1次處分。

另被害家屬指控警方詢問不當問題，引發製作筆錄爭議，縣警局檢視派出所駐地監視器影音，承辦員警並未詢問家屬死者有無自殺傾向，依內政部警政署所律訂之交通事故筆錄格式，就死者「是否有生病、是否因生病服用藥物？」等情形進行釐清，尚無不當。

但事件爆發後，縣警局公關科竟代為轉發羅姓肇事者聲明，縣警局解釋，聲明書並非透過肇事者取得，而是縣警局許姓副局長經友人提供後，交公關科作為平衡報導之用，但嚴姓公關科長思慮未周，誤以公務群組發布，遭致非議、影響警譽，申誡1次懲處，許姓副局長則因監督不周，劣跡註記。

縣警局督察長王立德指出，警局幹部未能以身作則，造成社會大眾觀感不佳，深表歉意，除已追究相關人員責任外，並將落實檢討策進，杜絕類似案件發生。