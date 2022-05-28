台中市U12代表隊由忠孝國小領軍，並與力行、塗城、大仁及光隆國小一同組成。（台中市政府提供）

台中市代表隊以5比0擊敗新竹縣奪得冠軍寶座。（台中市政府提供）

「叫我第一名！」華南金控盃全國少棒錦標賽，5月20至28日於台南市亞太棒球場開打，台中市代表隊以5：0擊敗新竹縣奪得冠軍寶座取得國手代表權，將以中華少棒代表隊出賽參加2022年第9屆亞洲少棒錦標賽、2022年世界棒壘球總會（WBSC）第6屆世界盃少棒錦標賽。

台中市U12代表隊由忠孝國小領軍，並與力行、塗城、大仁及光隆國小一同組成，台中市代表隊自開賽以來，連續擊敗宜蘭、台東、澎湖及台北市代表隊，順利晉級冠軍戰；今天冠軍賽首局先馳得分並在2、4局再攻下分數，一路領先最終擊敗新竹縣代表隊勇奪冠軍。

台中市代表隊總教練賴朝榮說，這次組隊後因疫情爆發造成組訓相對困難，但各校選手都在艱困環境下日夜參與集訓，即使比賽張力比較大，亦能保持水準發揮實力。歷經近一週的賽程能拿到冠軍非常開心，期盼未來台中市三級棒球能繼續蓬勃發展茁壯。

忠孝國小校長許玲玲表示，特別感謝教育局針對這次學校組隊代表台中市參賽特別補助20萬元，讓代表球隊能無後顧之憂，全力備戰與參賽；期盼藉此吸引更多想打棒球的孩子到適合學校參與學習，「堅持到底、永不放棄」是我們一貫的中心思想，讓學生能適性成長。

教育局長楊振昇強調，為提供學生多元展能舞台，近年來市府積極協助學校培訓參與各項賽事，球員球技持續進步，參與棒球運動的人數穩健成長，學校球隊陸續展現訓練成果，佳績頻傳；肯定孩子不畏挫折、堅持到底的毅力與勇氣，期待選手以自我超越、盡情展現自我為目標，成為台中之光、台灣之光。