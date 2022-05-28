藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，對方指醫院因疫情情況很慘，「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，內容引發軒然大波，郭彥均事後刪文致歉。但行政院長蘇貞昌今（28日）卻表示此舉是「不實的謠言」，揚言要「加以究責查辦」，下午疫情指揮中心指揮官陳時中則強調將釐清是否有特定人士或團體散布假消息，表示不會針對郭彥均，若後續有人再轉發，最高可罰300萬。

不過，也有不少網紅、藝人以及名嘴聲援郭彥均，李明依稍早受訪時表示，覺得任何人都可以自由發表言輪，身為父母的每一個人，難道不該擔心孩子面對疫情的安危？反問：「要死幾個孩子才算多？」認為即使一個孩子也是寶貴的生命，是一個家庭的破碎，怒轟：「政府是否還是要有點人性！」

至於郭彥均面對這幾天的風波，問他有沒有感到委屈的地方？他表示：「沒有任何回覆唷。」也稱目前工作都照常，並「盼社會和諧」也謝謝各界的關心。