桃園市28日有名女子和男子起爭執，女子氣憤之下輕生墜橋，消防局獲報派出消防車、救護車趕抵現場，更加派特種搜救隊支援，所幸該名女子無生命危險已送醫治療。
28日中午12點15分有員警接獲報案，指稱桃園區莊敬路與經國路橋上有名女子與男子發生激烈拉扯，並揚言要輕生，指揮中心隨即派遣桃園分隊消防車及救護車各1輛，消防隊抵達現場時女子已墜下10米高的橋。
現場指揮官小隊長楊忠憲評估現場不易搬運且救援困難，立即請求加派特種搜救隊支援，利用長背板及籃式擔架進行打包，並運用器材車進行吊掛，順利協助女子脫困，女子被救起時無明顯外傷且意識清楚，交由救護人員處置後，送往經國敏盛醫院救治。
分隊長張侃峯呼籲民眾珍惜生命，生活中遇有各式難題時，應尋求相關社福機構或醫療單位協助，亦可撥打自殺防治中心專線1999轉8858。
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