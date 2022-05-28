大陸知名演員景甜違法代言被罰，除《人民日報》要求明星代言廣告，應自醒自律自重外，大陸主流媒體也在第一時間發出評論，大陸央媒《法治日報》〈評景甜被罰：明星違法代言不該由消費者買單〉；上海報業集團旗下澎湃新聞以「馬上評」欄目評（景甜被罰，明星代言不是「一錘子買賣」〉，凸顯重視程度。

《法治日報》指出，明星頭頂光環代言，常常是賺錢時衝在前頭、翻車時躲在後頭，忘記了敬畏法律、愛惜羽毛、掂量得失。明星代言絕不是簡單的「你給錢我宣傳”的關係，根據廣告法相關規定，關係消費者生命健康的商品或服務的虛假廣告，造成消費者損害的，其廣告經營者、廣告發佈者、廣告代言人應當與廣告主承擔連帶責任。明星作為公眾人物，其代言的虛假廣告，社會危害性往往要大於一般的虛假廣告。因此更應當嚴格依法開展廣告代言活動，自律盡責履行代言責任，切實履行文藝工作者社會責任，當好「第一把關人」。這既是呵護自己的公眾形象，也是保護長久以來的信任者和粉絲。當然，有關部門也應立足職責，依法加強明星廣告代言活動監管，切實維護市場秩序，廓清行業風氣，健全消費者維權管道，讓維權者的合理維權訴求得到充分的重視和解決。

澎湃新聞評論，明星景甜被罰，傳遞出的訊號是非常清楚的：廣告法律法規對廣告代言活動有明確規範，明星作為公眾人物，應當嚴格依法開展廣告代言活動，切實履行文藝工作者社會責任，努力創作品質優良、內容真實合法的廣告代言作品。

此前，明星代言、帶貨的一些產品頻頻翻車，引發風波和爭議。然而，事件往往以明星出面道歉了事，鮮有被明確追究法律責任的。時間一長，某些明星自以為違法違規的代言行為似乎就能被公眾「遺忘」。甚至還有明星的粉絲跳出來為偶像洗白，提出產品品質與明星代言無關的謬論。

代言時大賺特賺，出事後代價太小，讓許多明星自作聰明地選擇「任性」代言。而一些明星代言產品翻車產生的問題和後果，卻最終由普通消費者買單，實在說不過去。

事實上，《廣告法》對明星代言的責任規定是十分嚴格的。廣告代言人「明知或者應知」廣告虛假仍予推薦、證明的，應當與廣告主承擔連帶責任。

此次景甜被罰，也是對更多明星代言行為的提醒：對所代言產品功效「應知」是法律義務，也是代言的底線，對此切不可抱有任何僥倖心理。代言不是「一錘子買賣」，公眾人物必須慎之又慎。