大陸國務院前港澳事務辦公室副主任鄧中華表示，《香港國安法》是彰顯善治的人權保障之法，充分發揮止暴懲惡的功能，有力打擊了黎智英及黃之鋒等「反中亂港」分子，有效阻止「黑暴」和「攬炒」。

他指出，《香港國安法》亦是彰顯善治的安寧守護之法，營造香港市民維護國安的總基調，讓市民和國際投資者安心放心。香港繼續保持國際金融中心地位，營商環境持續改善，去年外資企業數目達9049間。

他稱，港府應盡早完成《基本法》23條本地立法，構建起系統完整的維護國家安全法律制度，堵住維護國家安全的法律缺口。國安法沒有涵蓋香港維護國家安全的所有方面，而是重點懲治嚴重危害國家安全的嚴重犯罪行為，香港本地法律亦是維護國安的重要依據。一批「反中亂港」分子的囂張氣焰受到沉重打擊，但特區政府在維護國家安全方面仍然有風險隱患制度短板，例如有港獨分子仍在活動，部份激進港獨組織在海外高調宣布重新運作，網路危害國安的行為時有發生，外國勢力的干預行為仍然存在，唯有不斷加固維護國安的法律抵擋，構建系統完備、運行有效的國安制度，才能提高特區抵禦危害國安的能力。

他表示，樂見兩年來維護國安執行機制穩固搭建，運行順暢。執法部門嚴格執法，司法部門公正司法。不斷彰顯國安法的法治效能和社會效果。全面實施準確實施《香港國安法》仍有很長的路要走，有賴特區政府進一步落實維護國安的憲制責任。