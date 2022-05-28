苗栗市新川里盧姓民眾住處近日出現一條罕見的白蛇。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市新川里盧姓民眾住處近日出現一條罕見的白蛇，經農業處鑑定可能是玉米錦蛇。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市新川里盧姓民眾住處近日出現一條罕見的白蛇，引來鄰居好奇圍觀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

端午節將近，苗栗市新川里1戶盧姓民宅，近日突然發現屋內闖進1條罕見白蛇，盧姓民眾經將白蛇誘捕入籠保護，觀察數日後發現白蛇異常溫馴，根本不怕人，放在身上就像寵物蛇一樣，彷彿是白蛇傳內白娘子化身一般，引來鄰居好奇圍觀，紛紛稱讚白蛇是帶來好運的吉兆。

根據苗栗縣政府農業處鑑定後，研判這條白蛇應屬於是玉米錦蛇，是原產北美洲的食鼠蛇，由於它腹部的斑點狀花紋看起來像玉米而得名「玉米蛇」。又因為它們經常在玉米糧倉出沒，也是被人取名「玉米蛇」的原因，是目前國內常見的寵物蛇，不排除是人家飼養走失的。

日前，住在新川里的盧姓民眾在住家發現出現一條長約1公尺白蛇，盧姓民眾好奇地將白蛇誘捕到籠子裡，觀察幾天後發現這條白蛇很溫馴，盧某試著捉起白蛇來把玩，發現白蛇根本不怕人，而且很乖巧地在手臂上緩慢爬行，好像寵物一般。

盧家出發現白蛇消息傳出，引來附近鄰居好奇前來一睹難得的白蛇，最特別的還是在端午節前夕，大家看了嘖嘖稱奇，都說從來沒見過白色的蛇，就連高齡快九十歲的阿婆也說一輩子沒看過白蛇。

由於端午即將到來，民眾馬上就聯想到白蛇傳的故事，認為白蛇在這個時候出現在盧家，應該是代表吉祥徵兆，有人更說這麼幸運一定會發大財。