1名女網友日前被丈夫與丈夫3個兄弟要求辭職照顧中風婆婆，3個兄弟1人給她3千，她原本月薪有42K，丈夫還嗆她「一個月也沒賺多少錢」，婆婆康復後住在她家，由她繼續照顧，3兄弟卻不再給錢，婆婆因經常偷溜回老家，其他1位小叔更怒嗆她「現在是怎樣，不給你錢我媽你就不顧了是不是？」

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她丈夫有3個兄弟，日前婆婆中風後，家中4兄弟就討論要她辭職照顧婆婆，丈夫還嗆她「你一個月也沒賺多少錢」，而丈夫另外3個兄弟則1人給她3千，她說自己月薪就有42K，對方卻要她辭職，而她在醫院時也沒有人願意輪班，她無法回家洗澡。

女網友被丈夫與丈夫3個兄弟要求辭職照顧中風婆婆，3兄弟1人給她3千，她原本月薪有42K，丈夫還嗆她「一個月也沒賺多少錢」。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

該女網友說，婆婆從醫院回家後仍是由她照顧，她每天為婆婆復健，如今婆婆已可以自理，3個兄弟就決定不再給錢，而婆婆現在偶爾會半夜偷溜出門，徒步花4個小時走回家，某次婆婆又偷溜出門，原PO就遭1名小叔怒嗆「現在是怎樣，不給你錢我媽你就不顧了是不是？」讓她相當氣憤崩潰。

其他網友留言「不懂為什麼就是很多人覺得媳婦照顧公公婆婆是理所當然，他們從未養過媳婦，要照顧也是兒子自己去照顧」、「不要，妳不要顧，有了開始就沒完沒了，妳會害死自己」、「自己父母自己顧，請他們兄弟自己輪流或是請別人照顧」、「你婆婆也很可憐，生了這樣一堆只有3000元路用的兒子」。