印尼搜救單位表示，一艘載有43人的汽船在蘇拉威西島（Sulawesi）外海翻覆，搜救團隊今天急尋船上失蹤的26人。

印尼地方媒體報導，這艘汽船26日午夜駛離南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府錫江（Makassar）帕歐特雷港（Paotere），在27日未抵達目的地後，被通報船隻失蹤。

印尼氣象局26日曾警告，錫江海峽（Makassar Strait）地區海浪高達2.5公尺，可能造成安全上的危險。

印尼當局指出，他們認為這起事故是燃料短缺和惡劣天氣所造成。