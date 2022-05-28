諾亞許納普（左起）、查理希頓、芬恩沃夫哈德。（Netflix提供）

娜塔莉亞戴爾（左）、瑪雅霍克。（Netflix提供）

愛德華多佛朗哥。（Netflix提供）

Netflix人氣影集《怪奇物語》近日推出第4季，最新故事中提到了校園霸凌議題，被問到現實生活中是否也曾遭遇過？「蘿蘋」瑪雅霍克認為在她們這一代已經比80年代（劇中故事設定時間）好很多了，「南西」娜塔莉亞戴爾則表示現在最嚴重的霸凌來自於網路，「大家都可以躲在鍵盤後寫下任何東西」，所以自己幾乎不看網路評論，「畢竟現代每個人都可以發表自己的看法，我覺得還不如省下這些精神，不要讓自己暴露在網路世界中。」

該劇受疫情影響延後開拍，「強納森」查理希頓直呼「真的是一段非常漫長的等待過程，直到我們重回片場，那種感覺很令人印象深刻」，透露大概在2020年1月才開工。尤其本季分為上下2輯，故事採多線發展，新加入的「阿蓋爾」愛德華多佛朗哥則對於「等戲」相當有感，時常陷入「快好囉，再等一下」的循環中，但他也很能理解，因為大家對於整個疫情並不是太清楚，加上所有人依舊非常忙碌地準備著，「我們也都沒有人因此感到生氣而抱怨，就這樣日復一日地拍攝，不知道第2天會發生什麼事情，確實在那段時間需要很大的耐心，等到有點快瘋掉了。」

另外，諾亞許納普飾演的「威爾」在本季中被迫與小鎮的好友們分開，他忍不住喊覺得自己好像被冷落了，因為原本他最好的朋友麥可，把所有精力都放在女朋友伊萊雯的身上，讓他對此很不高興，「好懷念以前的生活，希望可以回到過去」。而下一季也是該系列的完結篇了，「史帝夫」喬奇瑞感傷地表示：「感覺這部戲已經我們人生很重要的一部份，跟大家也打成一片了，想到要結束就滿難過的，但也是新的起點。」瑪雅則坦言殺青的那一刻其實「苦樂參半」，雖然很捨不得，但也很開心終於在疫情下完成拍攝。《怪奇物語4》第1輯已上線；第2輯將於7月1日登場。