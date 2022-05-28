台中市今天新增本土案例9031例，台中市衛生局曾梓展分析表示，其中未滿12歲有1213例、65歲以上有923例：新增中重症6例，年齡自41歲至89歲，其中4例未接種疫苗；新增死亡7例，年齡自70至93歲，全有慢性疾病史。另追蹤的中重症兒童仍有1人，生命現象穩定，已可進食。

曾梓展指出，28日新增本土案例9031例，其中，未滿12歲有1213例，佔13.42％；65歲以上有923例，佔10.22％。

新增的中重症有6例，年齡自41歲至89歲，都有慢性疾病史，其中有4例未接種疫苗，全都在加護病房治療，其中有3例插管治療中。

台中市目前追蹤的中重症個案有80例，其中有47例插管、77例在加護病房治療，已有66例中重症病例情況改善，已解除隔離。

曾梓展表示，昨天公布的2名中重症兒童，其中6歲女童今天已出院返家休養；另1名7歲男童有罹患先天代謝性疾病，有發育遲緩及癲癇等狀況，在5月24日快篩陽性、25日出現抽筋而緊急送醫，PCR的CT值為15，緊急插管治療，目前情況改善很多，意識清醒，昨天已拔除插管，生命現象穩定，已可進食。

死亡個例部分，中央疫情指揮中心今天宣布中市新增死亡病例7例。曾梓展表示，年齡自70歲至93歲，其中有3例沒接種疫苗，6例有慢性疾病史，死亡原因是呼吸衰竭、肺炎、敗血症等。