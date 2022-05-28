大陸流量女神楊冪，不僅擁有精緻五官、姣好身材，演技精湛的她，拍過的影視作品都是票房保證，她也是時尚界的寵兒，只要她穿過的單品，幾乎都會成為流行，近日她連續2天錄製綜藝《密室大逃脫》的路透照曝光，雖然風格不同，但她都能輕鬆駕馭，引起熱議。

粉絲曝光楊冪錄製《密室大逃脫》的路透照，前一天是黑色緊身上衣搭黑色皮短裙的酷帥女王風，上衣中間挖洞若隱若現，雖然沒大露，但因為貼身設計，讓她豐滿上圍更為突出，往下看纖細螞蟻腰和筆直美腿同樣吸睛。

楊冪路透照完全駕馭2種風格。(圖／取自微博)

楊冪緊身衣藏不住好身材。(圖／取自微博)

另外，隔一天她換上公主袖襯衫外罩亮片背心，下身搭奶茶色長褲，綁著公主頭，就像是迪士尼公主，2天造型不一樣，但都完美消化，讓網友都驚呼不已，「姐姐你是我的神」、「百變女王，各種風格都能駕馭」、「是什麼在逃公主本人嗎？」、「楊冪是什麼絕世大美女」。

楊冪和劉愷威離婚3年半，雖然工作滿檔，但感情卻沒有著落，之前她上節目討論感情問題，對於愛情她抱持大方坦然的態度，不會在意雙方誰比較有錢，反而認為對方因為有錢跟她在一起，她非常開心，認為這是能證明自己有優點跟條件。