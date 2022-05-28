宜蘭縣文化協會每月都會固定辦理專場走讀活動，今天（28日）舉辦「宜蘭人的南機場路！宜蘭與第二次世界大戰」走讀活動，導覽員林正芳建議，「宜科路」更名為「南機場路」，邀請鄉親來為歷史請願。宜蘭縣政府表示，會依相關程序召開協調會，尋求地方人士及居民，取得共識後再行辦理。

宜蘭市「宜科路」在宜蘭科學園區內，路名是經協調會議所命名，科學園區原址即是二戰時期的「南機場」。

林正芳表示，地名是歷史的活化石，認識一個地方，可以從地名或是路名開始的，如今宜蘭科學園區已是一個響亮的名稱，以它為命名的路也有許多條，但園區內 的許多軍事建築，卻沒有一個屬於它的地名與路名。

林正芳邀請大家一同來為歷史請願，為南機場留下屬於它的歷史標記，期待政府能將宜科路更名為「南機場路」。

縣府回應，道路命名事涉住戶相關資料變更，不宜異動過於頻繁，以免造成住戶及用路人困擾；倘有道路重新命名及門牌整編的需求，縣府會依相關程序召開協調會，尋求地方人士及居民，取得共識後，再行辦理。