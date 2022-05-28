要說到台灣最適合逃離熙攘生活的旅遊地點，除了上山，離島就是最好的選擇啦！蘭嶼，因獨有的達悟族原民文化、環海的自然景致，遠近馳名，成為許多旅人放鬆好所在。綠島，以獨特的朝日溫泉、潛水勝地知名，是許多潛水客一訪再訪的好去處。這次ReadyGo就要來帶你，如何一次「跳島」玩遍蘭嶼跟綠島！這些蘭嶼景點、綠島景點可別錯過哦！

▍蘭綠跳島怎麼跳

何謂跳島旅行？

許多人一定好奇，什麼叫作「跳島」？該如何「跳島」？所謂的跳島旅行，就是在台灣兩座離島之間作旅遊。而東部最適合作為跳島旅遊選擇便是隸屬台東縣的蘭嶼、綠島啦！

如何進行跳島旅行？

想要前往蘭嶼、綠島體驗跳島旅行，可以透過旅行社安排，也可以自行參考航班安排自由行前往。如果你的假期較為短暫，三天兩夜、四天三夜皆可以完成跳島體驗，但ReadyGo建議，如果可以，盡量安排長一點的假期進行跳島旅行，才可以深刻的體驗兩地的風情與文化哦。

想要進行兩地跳島，可以參考今年新推出的「三角航線」，是以「台東富岡漁港▸蘭嶼▸綠島▸台東富岡漁港」的航行方式所販售的船票（另有從墾丁後壁湖出發的航班，也稱為三角航線）。三角航線的出現，讓原本4趟航程（富岡◂▸蘭嶼+富岡◂▸綠島）變為3趟，不僅省下約80分鐘船程，連船票費用也能省下不少。

/三角航線相關資訊/

開航日期｜原定為111年4月1日起到111年9月30日止

來回船票售價｜全票價錢NT$2,700元

船班資訊｜船遊網

注意事項｜實際情況及正確開船時間，需以訂位完成的時間為主

▍蘭嶼必去景點

東清秘境

隱身在海蝕洞之中，雖以秘境稱之，但東清秘境已成為近年來蘭嶼旅遊熱門的戲水勝地。步行下去的難度較高，必須穿越崎嶇小路，才可以發現隱身礁石群中間的天然泳池。行走攀爬時要注意銳利的珊瑚礁岩，進出洞窟也要小心，池內有分深淺，是乾淨清澈又能玩得盡興的一處世外桃源。來到這裡，別忘了來張由上而下的俯拍形象大照哦！

野銀冷泉

蘭嶼處處有冷泉，但野銀冷泉成為大家喜愛的原因，不僅是因為可以大肆玩水，還能體驗位處海水與淡水的交會處。這裡不僅礁岩滿佈，還有蘭嶼少見的細緻白沙，來到這可以體驗藍綠映白的豐富色彩，還可以一邊欣賞海天一線的美景，一邊享受冷冽而澄淨的冷泉泉水。

椰油國小

位在蘭嶼椰油部落的椰油國小，因獨特的建築物裝飾，有著「全台最美小學」之稱。在學校的建築物裝飾中，隨處可見拼板舟的各式獨特元素，展現出達悟族的文化特色。此外，位於海岸邊的學校，也很常被作為觀賞夕陽的好所在哦。邊跑步邊賞海景，是多麼浪漫的體驗！如果有規劃到椰油國小，記得平日7:00-16:30為上學時間，不開放參觀，六日則是沒有限制。

五孔洞

如果你曾經與蘭嶼人仔細地聊過天，一定會聽他們提過蘭嶼有關五孔洞的神秘傳說。位於坦克岩和玉女岩之間，是五個地盤快速上升受到強烈東北季風影響而形成的巨大海蝕洞。五個洞口緊鄰形成，每個洞口當地人均賦予不同的名稱。雖然擁有迷人的景致，但過去可是達悟族人的禁忌之地哦！下次到蘭嶼旅行，不妨聽聽當地人怎麼說吧。

開元港燈塔(蘭嶼舊燈塔)

開元港為蘭嶼對外主要門戶，也是前往臺東富岡港交通船停泊的港口。而在開元港旁有座可愛小白色燈塔，便是昔日的蘭嶼舊燈塔。順著岩壁建造的階梯往上走去，視野十分遼闊，可以眺望碼頭之外，運氣好還可以看到有人跳港。此外，這裡可是十分適合賞日落跟觀星哦！

雙獅岩

蘭嶼，永有許多的礁岩，因獨特的造型，被命名為不同的名稱。其中，雙獅岩可是許多釣友心中非去不可的一級釣場。岩塊遠望像極了雙獅對臥，後面還跟了一頭小獅子，十分惹人憐愛，因此又有人將此岩稱作「雙獅臥」。有趣的是，從海上往陸地看，雙獅岩正好一分為二，達悟族人將此岩稱作Jipanatosan，意為「東清」和「朗島」兩個部落之間的分界線。

▍綠島必去景點

大白沙海灘

大白沙是綠島最大且最完整的沙灘，位於島嶼的西南端，綿延不絕長達數百公尺的白色沙灘是其特色，為綠島三大潛水區之一。在白天，你有機會看到一個個揹著氣瓶的潛水客縱身海洋世界；而到了傍晚，夕陽餘暉映照之下，這裡又成為浪漫的約會勝地。

彎弓洞

彎弓洞，是綠島最大的海蝕洞，有著「藍眼睛」「情人洞」之美名，遠遠地從洞口望去，美麗的海洋像是一隻藍眼睛，溫柔地望著你。而這裡最是適合拍出唯美又有趣的剪影照片，美麗又抒壓的景點成為綠島必去之一。

綠島藍洞

蔚藍的大海與月形海蝕洞相連著，有著絕美沁涼的湛藍海水，藍洞不僅是綠島潛水勝地，也是國際級的潛點！除了擁有豐富的魚類資源、美麗的珊瑚礁，這裡更有海蝕洞秘境，來到綠島務必要體驗一次藍洞潛水，感受神秘的海底世界！

綠島十字架

綠島十字架也是綠島熱門的潛水地點之一，十字架在海裡大約7米深左右，因此吸引不少人下水與大十字架合照，可以說是綠島知名的海底打卡景點哦！

綠島燈塔

興建於日治時期，綠島燈塔擁有白色直筒狀的建築外觀，佇立於一片綠意盎然的草地之上，頂著藍天白雲，宛若一幅印象派的絕佳畫作。他不僅是綠島重要的守護者，亦為太平洋上深具歷史意義的一盞明燈。

小長城步道

位在綠島東海岸的小長城步道，是由麻石柱所構築而成，沿著山稜地勢建造一路蜿蜒到盡頭的觀海亭，遠看像座迷你版的萬里長城，因而被稱為「小長城」。不僅是欣賞哈巴狗與睡美人岩最佳位置，還可以眺望柚子湖海蝕洞，最重要的是，這裡可是欣賞綠島日出絕佳景點哦！

牛頭山

三面環海的牛頭山，是綠島東北角的一處海岬，遠眺時，外型有如一頭老牛伏臥在海面上，令人讚嘆不已。山頂為一片起伏平緩的大草原，可以看見山羊和牛群悠閒自在，田園風光盡收眼底。由於位居高處，又具有360度的絕佳視野，是賞夕照、觀星及辨識奇岩的好所在！