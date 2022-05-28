藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌今(28)日表示，「我們會加以咎責查辦」。前民進黨立委郭正亮痛罵是在抓語病，郭彥均只是表達不精準而已，「你陳時中講錯多少話？」「要搞到政府公信力破產嗎？」「李秉穎說BNT是過期的，把李秉穎抓去關啊！」

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議。行政院長蘇貞昌今(28日)表示，「我們會加以咎責查辦」。陳時中今在記者會上強調，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

對此，前民進黨立委郭正亮今（28）日在《新聞大白話》舉例，雲林虎尾半夜一點在排兒童BNT。郭彥均只是講很多小孩都走了，就在抓語病，要這樣精確要求嗎？要不要精確要求李秉穎講話？李秉穎說BNT是過期的，「把李秉穎抓去關啊！李秉穎罰300萬啊！蘇貞昌怎不敢抓李秉穎？李秉穎說BNT是過期的，公然造謠說謊」，「郭彥均只是表達不精準而已，就要究責？」

郭正亮指出，陳時中說要罰300萬，下面留言立刻超過2000筆，「2000都抓啊！」郭引用一句名言，「一個人違法政府法令，叫犯法；100個人叫政治；1萬人叫革命！」「蘇貞昌怎笨到這樣！」陳時中沒有選舉過，沒有搞過政治，他講話也就算了。蘇貞昌還跟著講，因為一句話去對抗民怨，那句話也代表某種憂慮，否則雲林半夜排兒童BNT，他們是傻子、瘋子？

郭正亮認為，這件事讓人非常火大，因為什麼東西都沒有準備好，兒童疫苗去年12月就有人在講了，別國家都打了，亞洲都進口了，指揮中心第一時間竟然說兒童不需要打！「是你自己判斷錯誤，現在還在那裏GGYY什麼？」沒有一樣超前準備好的，快篩如果不是每天痛罵，會去處理嗎？

藝人郭彥均。（圖／資料照片）

至於郭彥均講的話，郭正亮直言，「我們語言表達不是數學，怎麼可能講得這麼精準？他就在表達一種氛圍、一種憂慮，如果沒有憂慮，怎會有人半夜去排疫苗？表示這種心情很多人都有！」「現在錙銖必較講詞不夠精確，在講什麼啊？在計較什麼啊？怎不去計較李秉穎講錯話？」

郭正亮強調，「還有你陳時中，陳時中講錯多少話？」現在大家都在說，「不然你來抓我啊！」「你要抓1萬個嗎？要搞到政府公信力破產嗎？」這時候要處理的就是我們會盡量讓大家盡快打到兒童BNT，政府回應應該是這樣！