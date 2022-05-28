大陸國家市場監管總局日前發布新規定。要求粽子、月餅包裝「瘦身」 。其中粽子包裝不超過三層；包裝體積縮減58％；銷售價格在100元人民幣(下同)以上的粽子，包裝成本占銷售價格的比例從20％調減為15％，且不得使用貴金屬和紅木材料，新規預計8月15日上路。

2到3層簡約包裝其實已成今年粽子禮盒主流，文創、IP、聯名設計有升級化趨勢，口味豐富、價格較低、便於保存的小規格粽子頗受青睞，現煮粽子在端午市場備獲青睞。

大陸國家市場監管總局5月26日發佈《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》國家標準第1號修改單，標準修改主要聚焦在月餅和粽子兩大過度包裝較為嚴重的產品。新規要求，月餅和粽子的包裝層數從最多不超過四層減少為最多不超過三層。

新規要求，粽子的包裝體積將縮減58％，月餅的包裝體積將縮減42％。同時新規也嚴格規範混裝要求，規定粽子不應與超過其價格的其他產品混裝，月餅不應與其他產品混裝。

大陸包裝廢棄物約占城市生活垃圾的30％至40％，其中很大一部分由過度包裝產生。陸媒報導，過度包裝喧賓奪主，嚴重浪費資源，抬高市場物價，更助長送禮攀比的不良習氣。

官方將深入開展「包裝治理」，針對粽子、月餅等重點商品，加大抽檢，對於過度包裝違法行為以及生產銷售環節進行全鏈條查處，並納入「信用懲戒機制」。