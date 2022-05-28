中山大學EMBA畢業獻禮，出書「幸福三部曲」讓夢想起飛。（柯宗緯翻攝）

中山大學EMBA畢業獻禮，出書「幸福三部曲」讓夢想起飛。（柯宗緯翻攝）

中山大學EMBA畢業獻禮，出書「幸福三部曲」讓夢想起飛。（柯宗緯翻攝）

國立中山大學EMBA培育無數企業家與高階主管，是南台灣的產學合作重鎮。該校EMBA今年正式邁入第25週年，並於5月28日舉行畢業典禮。最特別的是，畢業班E23和AP109的共15位企業家，將個人以變迎變、蛻變躍進的歷程與智慧，與知識流出版社合作，將一本剛出版的新書《幸福三部曲：15位成功讓夢想起飛的實業家》獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，拉高EMBA的格局，幫助更多人夢想成真。

作者之一、E聯會會長陳秀卿表示，這本《幸福三部曲》，不僅探究作者的經歷與智慧，每篇還邀請一位教授進行對話。這項創舉提高了本書的可讀性與實用性。

中山大學管理學院院長葉淑娟指出，過去六年EMBA校友已陸續出版《傳承‧承傳》、《平凡的力量》、《築夢的堅持》、《突破逆境，翻轉人生》與《勇氣的力量》、《破繭而出的人生》等六本書，並連續數週蟬聯金石堂暢銷書排行榜第一名，引為一股風潮。今年這本記載15位創業家生命故事的好書，一定會帶給我們更多啟示與典範，也是同學們獻給EMBA 25週年最佳的禮物。

中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA是全台唯一連續多年入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，去年更在EMBA商管聯盟高峰會競賽中勇奪兩個冠軍、一個銀獎及最佳創新獎。中山與上海同濟大學合辦的CSEMBA班則是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格即可同時取得兩校管理碩士學位。，此外，中山也在去年創辦了口碑載道的「後EMBA－西灣生生塾」學程，幫助企業家融通智慧、臻於永續。

這15位創業家包括：上強漁業股份有限公司董事長孫志強、得意中華食品有限公司董事長陳秀卿、國蘭花園溫泉會館總經理簡銘辰、高雄榮總醫學教學主任林清煌、新世紀環保服務股份有限公司董事長吳尚謙、佳適投資股份有限公司總經理王信超、五鮮級國際餐飲股份有限公司董事長李鴻志、軒亨企業股份有限公司董事長黃秋梅、卡訊電子股份有限公司董事長吳珮蓉、豪元實業股份有限公司總經理陳昭源、佳駿科技股份有限公司董事長陳佳緯、富筑石材有限公司董事長陳豊蓮、崧揚建設股份有限公司總經理王大信、方陣聯合數位科技股份有限公司執行長朱伯倫、和合國際企業有限公司董事長劉和宇。