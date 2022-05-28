中市東區「十全公園」今天開工動土，工程總經費3630萬元、面積約0.6公頃，預計明年2月完工，將成為東區入口地標花卉公園。市長盧秀燕表示，十全公園工經費由市府支出約200萬元，民間基金會捐助3500萬元，感謝地方人士、民間團體討論交流，協助打造一座為市民而做的公園。

台中市府持續推動「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」打造友善共融公園，東區「十全公園」今天舉行開工典禮，台中市長盧秀燕率市府官員參加，市議員羅廷瑋、李中、鄭功進及邱素貞等人與會。

盧秀燕表示，「公園是為市民而做的！」，要從市民角度設計、規劃，感謝許多公民團體一同交流，協助市府帶給市民更完善的公園。市府預算非常有限，不計算修繕，一年新作公園預算一億元，十全公園工程花了將近3700萬元，其中，大約200萬元由市府支出，3500萬元由民間基金會捐助。

台中市府建設局長陳大田指出，設計十全公園過程邀請地方議員、里辦公處及公民團體等交流意見討論。規劃打造為四季自然花園，將成為東區入口地標，尤其導入友善共融式遊戲場、設置大型遊戲設施，並規劃陽光公廁，男女廁間比1：5，坐蹲比3：2，讓民眾使用優質如廁空間。