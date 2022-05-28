香港30歲女星陳凱琳當年以香港小姐冠軍出道，踏入演藝圈沒多久就爆出和大她22歲的男星鄭嘉穎熱戀，年齡太懸殊被外界封為「父女戀」，卻在眾人不看好情況下仍步入婚姻，又生了2個小孩，成為幸福人妻；日前陳凱琳找到過去短黑髮舊照，意外撞臉全球第一美的韓團BLACKPINK的Lisa，讓粉絲大讚「美神」。

陳凱琳達成奪下香港小姐后冠的夢想後，加入TVB當演員，但感情生活卻比事業更精彩，2015年被爆出和鄭嘉穎談差距22歲的「父女戀」，更在不被眾人看好的情況下，2018年兩人在印尼峇里島舉辦婚禮，同年生下大兒子Rafael，2020年7月生下小兒子Yannick；升格2寶媽的陳凱琳，不僅身材恢復得比港姐時期還驚人，近日曬出絕美照又引起討論。

陳凱琳一頭俏麗黑短髮，深邃五官再畫上紅唇更是性感得不得了。(圖/ 摘自陳凱琳小紅書)

昨（27日）陳凱琳在社群平台「小紅書」發文，提到在手機相簿裡找到一組和現在造型大不同的舊照，陳凱琳從港姐冠軍到出道當藝人，多半留著一頭女人味十足的長髮，照片中卻是一頭俏麗黑短髮，深邃五官再畫上紅唇更是性感得不得了。

陳凱琳找到過去短黑髮舊照，意外撞臉全球第一美的韓團BLACKPINK的Lisa。(圖/ 摘自陳凱琳小紅書、BLACKPINK Lisa IG)

陳凱琳3張舊照更被粉絲發現，神似「全球第一美」的韓國女團BLACKPINK成員Lisa，還有人覺得像是新疆女神迪麗熱巴，簡直美得不可思議，「好絕！！美神Grace！！」、「啊啊啊我手機螢幕要被妳的美擊破了，太美了」、「有點像奧黛麗赫本，復古美人」、「女神就是女神，什麼造型都能完美駕馭」。