《日經亞洲》（Nikkei Asia）27日報導，日本政府準備打破在和平憲法下堅持數十年的原則，允許向印度、澳洲、美國、英國等12個國家出口戰機、飛彈和其他武器，以加強對中國大陸的嚇阻能力，相關規定可能在明年3月完成修改。

根據《日經亞洲》獲得的消息，日本政府準備進一步放寬武器出口，對象為已和該國簽署安全協議的美國、英國、德國、法國、義大利、澳洲、印度、越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓等12個國家。

此政策將允許對上述國家出口戰機、飛彈和其他武器，而其他未與日本簽署安全協議的國家，也能購買防彈背心、頭盔等。烏克蘭近期已獲日本贈送這類敏感性較低的軍事裝備。

《日經亞洲》指出，放寬對美國、歐洲及東南亞的武器出口，將進一步提升日本的軍事影響力、增強對中國大陸的嚇阻能力，並擴大市場，讓日本苦苦掙扎的國防工業獲得更多收入，也能藉增加產量降低自衛隊採購軍事裝備的成本。

武器出口放寬政策預計納入日本政府的經濟與財政改革，將在6月定案，並於今年底新版《國家安全保障戰略》（NSS）公開後正式展開修訂作業，可能在明年3月完成。

日本1967年制定「武器出口三原則」，聲明在該國的和平憲法下，全面禁止武器出口；不過為跟上近年國際聯合武器研發的趨勢，日本2014年以「防衛裝備轉移三原則」取代前者，除同意日本與其他國家共同研發武器外，也開放軍事裝備出口，不過限制十分嚴格，僅認同救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5種用途的裝備出口。因此除合作研發項目外，日本大多僅能向他國提供教練機或退役裝備的零件等，直到2020年才成功向菲律賓出口防空雷達。