北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建28日在防控記者會上表示，經綜合研判，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，自5月29日起，實施「分區分級動態實施全市社會面防控措施」，將對封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封。

徐和建說明，除生活或居住在封（管）控區的人員外，連續7日及以上無新增社會面病例的8個區將保持正常生產生活秩序。其中房山區、順義區，由居家辦公調整為正常上班；連續5日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高返工到職率；除封（管）控區外，朝陽、順義、房山等3個區恢復公交、地鐵、計程車等公共交通營運服務。

而除封（管）控區內的購物商場外，因疫情暫停營業的購物商場恢復營業，適度控制客流量，暫不舉辦展銷促銷等聚集性活動；連續7日無新增社會面病例的區，快遞、外賣服務人員可進入社區（村），利用快遞、外賣貨架（櫃）實施無接觸配送。

此外，包含門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶等5個區各類酒店、民宿、農家樂恢復正常接待服務。各類景區、景點、公園則堅持「限量、預約、錯峰」，按照50％限流開放；連續7日無新增社會面病例的區，圖書館、博物館、影劇院、美術館、文化館和體育健身等場所（位於地下空間的除外）按照50％限流開放。