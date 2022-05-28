寇家瑞晉身人父後變成曬娃魔人。（摘自寇家瑞臉書）

寇世勳在劇中飾演曹汶龍醫師，探討失智老人照護議題。（摘自寇世勳臉書）

演員寇家瑞今日與父親寇世勳一同參加戲劇《你好，我是誰》宣傳活動，2人再度為戲合體飾演父子。寇家瑞表示沒特別討論該怎麼詮釋劇中父子情，「因為怕會不自然，這也不是第1次跟寇哥合作，就是平常心去對戲。」他笑說爸爸不怕自己的表現超越他，反而怕砸了他的招牌，也坦言不受爸爸的光環過多影響，專注當下努力表演即可。

晉身人父的寇家瑞是「曬娃魔人」，時常在臉書分享寶貝女兒照片，他開心地說女兒會叫爸爸了，不過因為喝母奶的關係比較黏媽媽。他分享有了女兒後最深刻的轉變，就是以往寇世勳都是1號表情，喜怒藏得深，但現在看到小孫女會流露出當爺爺的喜悅，「我覺得女兒是軟化劑，和爸媽也多了一個話題，帶女兒回去探望他們時，都可以很強烈感受到他們的喜悅，很多事情就得比較開心柔軟了。」

寇家瑞自認是個比較叛逆、有想法的兒子，為人父後心情上也有了改變，會回憶和反省與父母的相處方式，好的地方會學習，不好之處也期許自己以後要換方式和女兒互動，「雖然我女兒還不到2歲，但我會告訴自己以後要多傾聽、了解她，不要把自己的想法套在孩子身上。」和女友目前沒有設定要在何時登記結婚、辦婚禮，因為剛好也遇到疫情，打亂很多計畫。

《你好，我是誰》探討失智老人的照護，寇家瑞提到沒有正式的和父母坐下來深聊老後相關醫療問題，但藉著這次疫情工作減少，比較多時間陪伴雙親，會主動關心父母身體，「我會和爸爸一起運動，關心媽媽的身體有沒有需要協助的地方，可以及早預防，當然希望不好的狀況都不要發生，現在就是以多陪伴他們為主。」