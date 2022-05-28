藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，恐被法辦一事，國民黨立委賴士葆質疑，孩童走了都是家長心裡的痛，不可以講嗎？難道沒有讚美政府的言論就是假訊息？就要法辦嗎？拜託槍口對準病毒，不要對準人民好嗎？

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議。行政院長蘇貞昌今(28日)表示，「我們會加以咎責查辦」。陳時中今在記者會上強調，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

國民黨立委賴士葆今（28）日在臉書直言，孩童走了都是家長心裡的痛，不可以講嗎？疫情失控還不許人民講真話，難道沒有讚美政府的言論就是假訊息？就要法辦嗎？蔡政府是無良的政府！也力挺郭彥均講真話！

賴士葆認為，孩童發病轉重症到死亡的時間短暫，讓家長擔憂恐懼，這些是不爭的事實。這時候全力打擊消滅病毒應是政府的職責和目標，卻以打假新聞為首要之務，這樣可以降低台灣的確診率和死亡人數嗎？

賴士葆強調，蘇貞昌這時候還要扮演酷吏的角色真的時地不宜，太不識大體了。小學生的疫苗才開打，疫情正在延燒，全台灣的家長都憂心如焚，政府這時候需要再添亂嗎？拜託槍口對準病毒，不要對準人民好嗎？