這男友「病」得不輕！1名女網友稱男友有嚴重疑心病，她只要一段時間沒有在男友面前買衛生棉，男友就會認為她和別人發生關係懷孕了，她最近很常買鮮奶，男友就說她是要補奶水餵孩子，男友只說「沒證據當然要懷疑，不然發現時就來不及」，讓她相當崩潰。

該女網友在臉書「靠北男友2.0」發文表示，她的男友平時相處很正常，但會突然疑心病大作，某次要男友陪她逛街、做指甲，男友就說她是要和其他男人約會，騎車機油墊片老化，男友就說她是其他男人到外地旅遊，她只要一段時間沒有在男友面前買衛生棉，男友就會認為她懷孕了。

女網友稱男友有嚴重疑心病，她只要一段時間沒有在男友面前買衛生棉，男友就會認為她和別人有種了，她最近常買鮮奶，男友就說她是要補奶水餵孩子。（翻攝自臉書「靠北男友2.0」）

最扯的是，該女網友最近常買鮮奶，男友就說她是為了要補奶水餵孩子，她要男友陪著一起做驗孕，對方又不肯，訊息只要沒有馬上回，她就會被懷疑在做見不得人的勾當，男友的說法都是「沒證據當然也要懷疑，不然等發現證據的時候，哪裡還來得及，我就是別人的了」。

其他網友紛紛留言「不分等著過中秋嗎」、「請他去看心理醫生吧！病的不輕」、「這種的自己才最會偷吃劈腿」、「哇，還不分手，全世界的男人都死光了嗎」、「其實我還滿佩服你能跟他在一起那麼久」、「他要去身心科醫院檢查一下精神狀態」、「一樣是男人，聽我說一句，他走心了正在找藉口把妳氣走」。