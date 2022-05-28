本土疫情升溫，職場、校園也接連傳出確診個案，不過一名女網友表示，沒確診的人其實也很可憐，除了要負擔起其他確診同事的工作，身體不適也因人力不足無法請假，讓網友看完也點頭直呼，「真的，沒有確診比確診還累」、「已經職代到發瘋了」。

一名女網友26日在網路論壇Dcard以「沒確診的人其實也蠻可憐的」為題發文，並指出，最近公司同事相繼確診，讓她不禁感嘆，剩下來沒確診的人其實很可憐，因為所有的工作和事情，都落到那位沒確診的人手中，「我現在就是那位沒確診的人，好累」。

她也在留言處提到，最近剛好是月經報到的前幾天，所以肚子痛和頭痛的狀況相當嚴重，但因為公司真的沒有人力，所以也沒辦法請假，只能安慰自己馬上就到周末，可以好好休息了。

貼文一出，不少同病相憐的網友紛紛回應，「我也是，工作超多的」、「真的，沒有確診比確診還累」、「已經職代到發瘋了」、「很能懂，雖然沒有人願意確診，但原本公司人力就不足，現在根本是葉問上身，一個打10個」、「太懂了，公司一個內勤確診，其他內勤工作量就暴增，本來就很忙現在直接累掛」。

也有網友分享，「我們公司出現第一個確診者，直接全公司放假4天」、「我還蠻幸運的，辦公室有一半人確診但幾乎都是輕症，確診同事也能每天在家上班跟開會，除非真的不舒服才會請病假」。