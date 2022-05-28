5月以來本土疫情持續升溫，原本回升的國旅再受衝擊，嘉義市觀光旅宿業者坦言訂房幾乎躺平，中央紓困9月才上路是遠水救不了近火，市府觀光新聞處表示，市府已加速研擬振興經濟方案，預算送議會審查通過後就實施。

文化路夜市徐姓業者指出，5月本土疫情爆發以後，假日來夜市的觀光遊客明顯減少，只剩在地人出來閒逛，小吃攤還有人潮卻也銳減，商圈周邊賣服飾、遊樂、美妝等店家幾乎門可羅雀，開店苦、不開店也苦。

飯店顏姓業者說，5月以來這波疫情持續升溫，嘉義市飯店旅宿訂房率衰退5至8成，也就是說住房率只剩2至3成，這還算不錯的，小型旅宿店幾乎等同放無薪假，只有假日若有訂房才營業，如果沒有強心針式的振興方案，恐怕有業者會撐不下去了。

顏姓業者指出，中央的補助觀光旅遊業的紓困方案預計9月才推出，緩不濟急，最好7月就能上路才是即時雨，今年這波疫情是民眾不敢出門旅遊用餐，幾乎沒有團旅，自由行也是零星散客，衝擊程度不下於去年三級警戒，但政府的紓困或振興遲遲不來。

市府官員指出，由於染疫人數大幅增加，疫情擴散得快又大，加上物價漲，民眾不太出門及保守消費，觀光旅宿餐飲業受衝擊最大最明顯，甚至比去年更慘。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，市府正研擬各項振興經濟的方案，補助國旅的部分原則上會參照這2年的補助及優惠方式，前年國旅補助團客及自由行的總經費4500萬元，去年補助團客共約2000萬元，擬定出預算送議會審查通過後就會盡快推出。