小豬今晚為hito流行音樂頒獎典禮開場。（羅永銘攝）

小豬今晚為hito流行音樂頒獎典禮開場。（羅永銘攝）

羅志祥（小豬）闊別6年今（28日）重返hito流行音樂頒獎典禮，且身負重任擔綱開場表演嘉賓，他為此事前特別編排組曲，率14位舞群唱跳〈TRAP GAME〉、〈精舞門〉、〈鬧翻天〉，11分鐘演出全場熱血沸騰氣氛嗨到最高點；小豬今透過經紀人表示：「感謝大家對華語音樂的支持，讓大家今天可以看到很多藝入的精彩表演。」

歷年hito流行音樂獎頒獎典禮的開場表演總能震動全場、炒熱氣氛，許久沒在hito流行音樂獎露臉的羅志祥，演出前做好萬全準備，除了密集練唱練跳、針對飲食控制，羅媽近期也為小豬準備不會發胖的水果為他補充維他命C。

小豬因情變沉潛多時，如今演藝工作全面回歸，今晚是他復出不到半年內第2度登上小巨蛋舞台演出，且他相隔6年即將5度攻蛋，於7月9日在同一場地舉辦「2022羅志祥個人演唱會」，開唱倒數近1個月，追問他籌備進度？經紀人表示小豬已開始投入演唱會前置工作，「一直在溝通音樂跟舞蹈，他跟Yuki（愛犬）玩的時候就是最好的紓壓方式」。