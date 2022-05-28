藝人郭彥均日前在臉書分享跟醫護朋友的對話，提及「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發議論，行政院長蘇貞昌今表示，這種不實謠言，內容相近、類似，都有相近的團體，有很明顯的操作痕跡，不法、非常不宜，將究責查辦。民進黨立委高嘉瑜在臉書表示，有組織的操作是否刻意製造恐慌值得追查，但網友個人的心得、感想或是分享朋友的看法，應該是在言論自由保護的範疇，引爆網友熱議。

高嘉瑜今(28日)在臉書貼文表示，政府要處理的應該是有組織、有計畫的惡意散布假訊息干擾、影響防疫或造成社會恐慌不安的惡意假訊息，比如台灣資訊環境研究中心發現，19個粉專貼文的發布時間集中在下午3時31分，不到10秒內就有完全相同的貼文內容，貼文首則留言也是內容農場的文章連結；25日到26日至少有25個臉書粉絲專頁出現「很多孩子走了！」貼文，貼文內容完全相同。

高嘉瑜認為，這幕後有組織的操作是否刻意製造恐慌值得追查？但個人的心得、感想或是分享朋友的看法，應該是在言論自由保護的範疇。

網友紛紛說，「順便去查查民進黨那幾十個粉專外加N個KOL再加名嘴跟政客有多一致吧」、「這個有不實嗎？兩個以上叫複數不是嗎？」、「我們不需要一個新的威權時代！謝謝委員」、「人民都怒了~」、「『很多』是比較級。對父母來說，一個小孩就是全部，那還不多嗎？！」「網軍的操作貴黨不也玩得有聲有色，龜笑鱉無尾」、「我也說很多孩子走了 ，刑事局可以也來約談我嗎？」

也有網友認為，「台灣已經不能說話了」、「幾個才算多？」、「笑死，綠粉絲團一條龍從來不查」、「真的很多孩子走了，不然要幾個算多，英文兩個就是複數了」。