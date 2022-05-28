高市府環保局近期在旗津地區成立「淨灘合作社」，在6個商家及4處點位提供淨灘工具，讓民眾隨時可以執行淨灘活動，並為海洋環境盡一份心力。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

近年來國內颳起「淨灘風」，許多民間企業、學校、團體會定期號召民眾到海邊淨灘，高市府環保局近期在旗津地區成立「淨灘合作社」，於6個商家及4處點位提供淨灘工具，讓民眾可以隨時借用工具執行淨灘活動，為海洋環境盡一份心力。

高雄近年來除了推動海灘認養成立海岸巡守志工隊外，也有愈來愈多民間企業、團體及學校自發性舉辦淨灘活動，近3年來，高雄淨灘場次數高達431場，參加總人數更是超過3.5萬人。高市府環保局4月17日共號召600為民眾參與梓官區蚵仔寮海邊沙灘淨灘活動，當天5處地點共清理約579公斤垃圾，其中一般垃圾約574公斤，資源垃圾約5公斤。

為打造友善的淨灘環境，環保局成立「淨灘合作社」，首站從旗津地區出發，環保局已與6間商家合作，由環保局提供手套、夾具、垃圾袋等淨灘工具，民眾可以到正家興蛋糕店、海之星沙灘俱樂部、7-11旗皇門市、萬三小吃部、萬二小吃店及海中金餐廳等店家免費借用淨灘工具。

另外環保局也在海水浴場公廁外、貝殼館及風車公園停車場等4處推出「誠實淨灘工具借用區」，提供更彈性的方式讓民眾借用或歸還淨灘工具，淨灘後的垃圾可放置在觀光局及工務局既有設置的垃圾據點，希望在旗津地區試辦的「淨灘合作社」，後續能推展至林園、梓官、彌陀及茄萣等海灘。