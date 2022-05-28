加拿大近日發生一起特斯拉Model Y斷電起火事故，車主聲稱受困車內時，無法打開車門及按下車窗，最終不得不踢破車窗死裡逃生。目前加拿大運輸部表示已經展開調查，釐清事故原因，已經通知特斯拉；美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也稱正與特斯拉聯繫，已獲取更多訊息。

綜合外媒報導，事故發生在加拿大溫哥華，這輛剛買8個月的Model Y於本月23日行駛到一半突傳「錯誤」通知，隨後便熄火開始竄起濃煙。死裡逃生的車主說，車子完全停擺、沒有運作，「我嘗試開車門和車窗都沒有反應，只能打破車窗逃生」。

竄起濃煙的幾分鐘後，車內開始出現火焰。消防隊在汽車冒煙約5分鐘後到場，迅速將火勢撲滅，並開始調查起火原因。電池起火的可能性較低，因為電池在車子的底部，起火後火勢會吞噬整台車，火勢較難撲滅。

Tesla catching fire at an intersection

另外，特斯拉雖然是透過電路控制，斷電確實無法操作，但車門都配有手動開關裝置，在沒電情況下依然可以使用。

加拿大運輸部周五（27日）發布聲明，已於23日獲知這起事故，目前已通知特斯拉，並對車輛展開調查，釐清起火原因。NHTSA也稱正在與特斯拉，已獲取相關訊息。